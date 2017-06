Poole, Wooten lead Coastal Plains Junior Amateur after 1st round

GREENVILLE (WNCT) – Wendell’s Justin Poole fired a five under par 67 to grab the first round overall lead at the 17th annual Coastal Plains Junior Amateur hosted by Bradford Creek.

Clinton’s Amy Wooten leads the girls side after a two under par 70 in her first round.

Greenville’s Tyler Spencer is four shots off the lead after firing a 71 on Thursday.

Girls’ 16-18 (5683 yards, par 72, 71.4/120) Place Name Score 1 Amy Wooten (2018), Clinton, NC 35-35–70 2 Angela Rose Morando (2018), Cape Carteret, NC 43-40–83 3 Grace Olmstead (2018), Four Oaks, NC 44-42–86 T4 Abby Sauls (2018), Pikeville, NC 44-45–89 Natalie Hill (2018), Smithfield, NC 45-44–89 Girls’ 14-15 (5683 yards, par 72, 71.4/120) Place Name Score 1 Trinity Ahing (2020), New Bern, NC 40-39–79 2 Grayson Warren (2021), Washington, NC 41-42–83 3 Myranda Vogan (2021), New Bern, NC 41-43–84 4 Julie Fiedler (2021), New Bern, NC 42-45–87 5 Catherine Vivongsy (2021), Wake Forest, 47-46–93 NC Girls’ 12-13 (5124 yards, par 72, 68.3/114) Place Name Score 1 Jessica Townsend (2022), Wilmington, NC 51-50–101 2 Madelyn Vogan (2023), New Bern, NC 54-54–108 Boys’ 16-18 (6673 yards, par 72, 71.1/123) Place Name Score 1 Justin Poole (2017), Wendell, NC 33-34–67 2 Dawson Daniels (2018), Greensboro, NC 33-35–68 3 Harrison Wierse (2019), Wilmington, NC 36-34–70 T4 Bryson Sprinkle (2018), Rockwell, NC 36-35–71 Nicholas Holanek (2017), Cary, NC 33-38–71 Tyler Spencer (2017), Greenville, NC 36-35–71 T7 Brantley Moore (2017), Wilmington, NC 36-36–72 Britt Stroud (2019), Raleigh, NC 38-34–72 Chandler Perry (2018), Clinton, NC 34-38–72 Nicolas Brown (2017), Winterville, NC 35-37–72 T11 Clay Stanley (2019), Greenville, NC 37-36–73 Parker Eason (2017), Greenville, NC 38-35–73 T13 Adam Parrish (2017), Mount Ulla , NC 34-40–74 Carl Floars (2018), Goldsboro , Nc 35-39–74 Matthew Hayes (2018), Clayton, NC 36-38–74 T16 Aaron Haberkorn (2019), Clayton, NC 37-38–75 Alec Foster (2017), Farmville , NC 37-38–75 Ian Apsey (2018), Clayton, NC 39-36–75 Wells Armes (2019), Raleigh, NC 38-37–75 T20 Alex Huml (2019), Cary, NC 37-39–76 Wooten Wheless (2019), Raleigh, NC 37-39–76 T22 Joseph Bishop (2018), Greenville, NC 37-40–77 Justin Kristof (2018), Morrisville, NC 38-39–77 24 Carter Rains (2019), Greenville , NC 41-37–78 T25 Ben Diskin (2019), Charlotte, NC 40-39–79 Jake Linker (2018), Clayton, NC 39-40–79 Noah Kallam (2018), Clayton, NC 41-38–79 28 Ethan Diamadi (2019), New Bern, NC 39-41–80 T29 Christopher Gardner (2019), Rocky Mount, NC 40-41–81 Daniel Nunn (2018), Wake Forest, NC 39-42–81 Zach Ward (2017), Battleboro, NC 40-41–81 T32 Alex Casatelli (2018), Clayton, NC 37-45–82 Barrett Holmes (2018), Hampstead, NC 41-41–82 Kris Jackson (2019), Greenville, NC 43-39–82 Patrick Warnock (2018), Cary, NC 41-41–82 36 Matthew Griffin (2019), Winterville, NC 40-43–83 T37 Austin Wood (2019), Greenville , NC 45-41–86 Robby Riggs (2019), Jacksonville, NC 43-43–86 39 Zach Heath (2018), Winterville, NC 47-40–87 40 Finn Jarrell (2020), Wake Forest, NC 44-45–89 41 Milan Owen Minto (2019), Greenville, NC 45-46–91 42 Nolan Parrish (2018), Salisbury, NC 46-48–94 T43 Jake Anthony (2019), Greenville, NC WD Boys’ 14-15 (6673 yards, par 72, 71.1/123) Place Name Score 1 Eston Lee (2020), Four Oaks, NC 36-35–71 T2 Kyle Kushnir (2021), Raleigh, NC 37-35–72 Randall Hudson (2020), New Bern, NC 36-36–72 4 Jake Herring (2021), Wilson, NC 39-34–73 T5 Ethan Hall (2019), Morehead City, NC 37-37–74 Ryan Bradley (2020), Cary, NC 36-38–74 7 Frank Gilliam (2020), Raleigh, NC 37-38–75 T8 Andrew Gallagher (2021), Grimesland, NC 39-37–76 Carter Boulia (2019), Cary, NC 36-40–76 T10 Colton Danks (2020), Roseboro, NC 37-41–78 David Langley (2020), Winterville, NC 40-38–78 12 Simon Owens (2021), Tarboro, NC 42-37–79 13 Jacob Kallam (2020), Clayton, NC 39-43–82 T14 Ben Casatelli (2020), Clayton, NC 43-40–83 Blake Hess (2021), Greenville, NC 40-43–83 Caleb Smyre (2021), Gastonia, NC 41-42–83 17 Jason Crews (2020), Raleigh, NC 40-45–85 18 Britton Laughinghouse (2020), Greenville, NC 43-44–87 19 Matthew Hause (2019), Wilmington, NC 43-46–89 20 Robert Allen (2020), Greenville, NC 46-48–94 21 Colby Tant (2021), Chocowinity, NC 53-46–99 22 William Lawrence (2021), Topsail Beach, NC DQ Boys’ 12-13 (6189 yards, par 72, 68.9/119) Place Name Score 1 Hayes Mahoney (2022), Greenville, NC 38-37–75 2 Matthew Richardson (2022), Ayden, NC 37-39–76 3 Ryan Jahr (2022), Ocean Isle Beach, NC 40-37–77 4 Henry Pate (2022), Elizabethtown, NC 40-41–81 5 Zachary Davis (2022), Clayton, NC 43-40–83 6 Carson Hathaway (2022), Winterville , NC 43-42–85 7 Tyler Jones (2023), Jacksonville, NC 47-39–86 8 Andrew Brown (2022), Newsoms, VA 47-49–96 9 Baron Chamblee (2023), Ahoskie, NC 45-54–99 11 & Under (Modified Stableford Scoring) Place Name Score 1 Lake Williams (2025), Greenville, NC 34 T2 Bizzell Pate (2024), Elizabethtown, NC 33 Ethan Boyette (2024), Wilson, NC 33 Will Guidry (2024), Winterville, NC 33 T5 Henry Lawrence (2024), Topsail Beach, NC 29 Jack Wiley (2024), Wake Forest, NC 29 T7 Emmanuel Abro (2026), Ahoskie, NC 27 Hank Adams (2024), Greenville, NC 27 9 Ryder Boulia (2024), Cary, NC 26 10 Sawyer Chamblee (2019), Ahoskie, Nc 23 11 Hunter Hardison (2025), Winterville, NC 20 12 Wells Mahoney (2024), Greenville, NC 16

