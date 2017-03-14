Abandoned Days Inn Hotel demolition pending in New Bern

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NEW BERN, N.C. (WNCT) — New Bern may soon have a contract to knock down the Days Inn Hotel on Broad Street. Tuesday evening, the Board of Alderman considered a demolition contract for $300,000. This does not include the hotel’s concrete foundation and parking deck removal.

Inspectors are coming in Thursday to check for asbestos. The hotel has been empty for years. The owners of the building are facing thousands of dollars in fines.

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1 thought on “Abandoned Days Inn Hotel demolition pending in New Bern

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