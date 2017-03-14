NEW BERN, N.C. (WNCT) — New Bern may soon have a contract to knock down the Days Inn Hotel on Broad Street. Tuesday evening, the Board of Alderman considered a demolition contract for $300,000. This does not include the hotel’s concrete foundation and parking deck removal.
Inspectors are coming in Thursday to check for asbestos. The hotel has been empty for years. The owners of the building are facing thousands of dollars in fines.
1 thought on “Abandoned Days Inn Hotel demolition pending in New Bern”
Праздники и дни рождения, которые мы переживаем, чаще всего не обходятся без цветов. Они оставляют красочные воспоминания о каждой дате. У любого человека имеется цветок, ему он отдаёт предпочтение из громадного разнообразия. В нашем богатом цветочном ассортименте можно найти цветы на самый изысканный вкус.
Если вы не уверены в цветочных предпочтениях человека, которому предназначаются цветы, можете остановиться на красивейших букетах. Наши букеты собраны профессиональными флористами. Букет из алых роз, красивых орхидей, утонченных хризантем и других, поражающих своей красотой цветов, будет отличным презентом, как даме, так и джентльмену. Если вы хотите доставить радость женщине, то добавьте к букетунапример мягкую игрушку. Данный сюрприз будет по душе любой представительнице женского пола.
Розы считаются самыми покупаемыми цветами. Даря эти цветы, вы наверняка угодите каждому человеку. Эти прекрасные цветы имеют неповторимый аромат, который сможет радовать длительное время. У нас на складе имеется огромный выбор сортов роз различной длины и цветовой гаммы.
заказ белых роз
На вопросы касающиеся подбора букета или создания его по индивидуальному заказу могут ответить наши специалисты.
LikeLike